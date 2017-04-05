Eastern Beverage Trading может произвести алкоголь высокого качества на любой сертифицированной производственной площадке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Главное в менеджменте компании Eastern Beverage Trading - это специалисты, которые обладают уникальными знаниями. Об этом в интервью УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.
По ее словам, с 2014 года компания пережила ряд трансформаций, в частности производство компании перешло на материковую часть Украины, компания потеряла свои заводы и фактически полностью изменила производственную модель (в связи с аннексией Крыма). При этом Eastern Beverage Trading удалось сохранить бренды и качество выпускаемой продукции.
"Компания Eastern Beverage Trading в сложное время трансформации бизнеса сохранила главное - своих специалистов, обладающих уникальными знаниями.
Компания владеет брендами, рецептурами, технологиями, эффективной системой закупок, планирования, контроля качества, что позволяет изготавливать качественную продукцию на привлеченных производственных мощностях.
Фактически мы добились того, что можем произвести продукт высокого качества практически на любой сертифицированной производственной площадке", - сказала О.Ивушкина.
По ее словам, доказательствами высокого качества продукции компании Eastern Beverage Trading является неоднократное ее признание на международной арене.
"Доказательством этого является то, что за последний год, например, флагманский бренд Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах. Стоит отметить, что наша новая водка Arctica была признана в 2017 году в Берлине лучшей украинской водкой. Мы понимаем, что потребителя интересует качество продукции, а не место производства", - отметила О.Ивушкина.
Справка: Eastern Beverage Trading принадлежат торговые марки Medoff, Arctica, Естественная коллекция, Наша Марка, Родная Роса, Мърная, LONGmixER.
Напомним, как сообщал УНН, дегустаторы отдали водке "Medoff Classic" наибольшее количество баллов.