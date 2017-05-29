Е.Вальверде очолив ФК "Барселона"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній головний тренер “Атлетіка” з Більбао Ернесто Вальверде отримав призначення на пост головного тренера футбольного клубу “Барселона”, повідомляє УНН з посиланням на ФК “Барселона”.
Наразі умови співпраці сторін не повідомляються.
Зазначається, що презентація 53-річного іспанця пройде 1-го червня.
Попереднім місцем роботи фахівця був “Атлетік” (2013-17), який він привів до перемоги в Суперкубку Іспанії. Крім того, наставник тренував “Еспаньйол”, “Вільярреал”, “Валенсію” і “Олімпіакос”.
Зауважимо, що в якості тренера Е.Вальверде тричі вигравав чемпіонат Греції, двічі Кубок Греції і Суперкубок Іспанії-2015 року, в якому “Атлетік” за підсумками двох матчів розгромив “Барселону” (4:0, 1:1).