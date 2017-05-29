Е.Вальверде возглавил ФК "Барселона"

Сейчас условия сотрудничества сторон не сообщаются.

Отмечается, что презентация 53-летнего испанца пройдет 1 июня.

Предыдущим местом работы специалиста был "Атлетик" (2013-17), который он привел к победе в Суперкубке Испании. Кроме того, наставник тренировал "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Олимпиакос".

Заметим, что в качестве тренера Е.Вальверде трижды выигрывал чемпионат Греции, дважды Кубок Греции и Суперкубок Испании-2015 года, в котором "Атлетик" по итогам двух матчей разгромил "Барселону" (4: 0, 1: 1).