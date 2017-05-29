Е.Вальверде возглавил ФК "Барселона"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде получил назначение на пост главного тренера футбольного клуба "Барселона", сообщает УНН со ссылкой на ФК "Барселона".
Сейчас условия сотрудничества сторон не сообщаются.
Отмечается, что презентация 53-летнего испанца пройдет 1 июня.
Предыдущим местом работы специалиста был "Атлетик" (2013-17), который он привел к победе в Суперкубке Испании. Кроме того, наставник тренировал "Эспаньол", "Вильярреал", "Валенсию" и "Олимпиакос".
Заметим, что в качестве тренера Е.Вальверде трижды выигрывал чемпионат Греции, дважды Кубок Греции и Суперкубок Испании-2015 года, в котором "Атлетик" по итогам двух матчей разгромил "Барселону" (4: 0, 1: 1).