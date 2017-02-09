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Е.Світоліна зіграла в теніс із 92-річним українцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перший номер жіночої збірної України з тенісу, 13 ракетка світу Еліна Світоліна зіграла з найстарішим тенісистом України та Європи — 92-річним Леонідом Станіславським. Матч відбувся у харківському Палаці спорту “Локомотив”, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Е.Світоліна зіграла в теніс із 92-річним українцем

“Я просто вражена тим, як людина в такому віці є таким активним, позитивним, життєрадісним, енергійним. В його роки він спілкується через інтернет, користується соціальними мережами, просто неймовірно”, — розповіла Е.Світоліна.

За словами мецената Юрія Сапронова, після зустрічі з Е.Світоліною харків’янин планує зіграти з 18-разовим переможцем турнірів Великого шолома Роджером Федерером.

“Роджер Федерер вже дав свою згоду на міні-сет. Навіть здивувався — „а що, в такому віці ще й грають?“. Матч пройде перед Вімблдоном, в кінці третьої — початку четвертого тижня червня”, — зауважив Ю.Сапронов.

Відзначимо, що Л.Станіславський є найбільш віковим тенісистом усієї Європи. Українець почав займатися тенісом з 1958 року.

Нагадаємо, що “жовто-блакитна” збірна на чолі Е.Світоліної 11 і 12 лютого проведе матч Кубка Федерацій проти Австралії.

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