Э.Свитолина сыграла в теннис с 92-летним украинцем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Первый номер женской сборной Украины по теннису, 13 ракетка мира Элина Свитолина сыграла со старейшим теннисистом Украины и Европы - 92-летним Леонидом Станиславским. Матч состоялся в харьковском Дворце спорта "Локомотив", передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
"Я просто поражена тем, как человек в таком возрасте является таким активным, позитивным, жизнерадостным, энергичным. В его годы он общается через интернет, пользуется социальными сетями, просто невероятно ", - рассказала Э.Свитолина.
По словам мецената Юрия Сапронова, после встречи с Э.Свитолиной харьковчанин планирует сыграть с 18-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером.
"Роджер Федерер уже дал свое согласие на мини-сет. Даже удивился - "а что, в таком возрасте еще и играют?". Матч пройдет перед Уимблдоном, в конце третьей - начале четвертой недели июня ", - отметил Ю. Сапронов.
Отметим, что Л.Станиславский является самым возрастным теннисистом всей Европы. Украинец начал заниматься теннисом с 1958 года.
Напомним, что "желто-голубая" сборная во главе Э.Свитолиной 11 и 12 февраля проведет матч Кубка Федераций против Австралии.