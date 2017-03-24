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Е.Світоліна зазнала поразки на старті турніру в Маямі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У другому колі одиночного розряду турніру категорії WTA Premier Mandatory "Miami Open" лідер жіночого тенісу України Еліна Світоліна зачохлила ракетку, передає УНН з посиланням на Великий теніс України.

Е.Світоліна, посіяна під 9 номером, поступилася американці Бетані Маттек-Сендс – 5:7, 4:6.

Відзначимо, що американка займає перше місце в парному рейтингу WTA, а в одиночному знаходиться на 158-му місці.

Примітно, що для Б.Маттек-Сендс це перша перемога над суперницею з топ-10 з 2015-го року (на Вімблдоні обіграла 7-му ракетку світу Анну Іванович).

Додамо також, в жіночій частині турніру "Miami Open" не залишилося жодної представниці України: Леся Цуренко знялася на старті свого першого поєдинку, Ольга Савчук програла в першому колі в парній сітці, а Катерині Бондаренко не вдалося оформити перемогу, лідируючи 5:1 в вирішальному сеті другого кола.

Нагадаємо, Е.Світоліна прокоментувала успішний виступ на початку 2017 року.

Українські Національні Новини

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