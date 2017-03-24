Э.Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Майами

Э.Свитолина, посеянная под 9 номером, уступила американке Бетани Маттек-Сэндс - 5:7, 4:6.

Отметим, что американка занимает первое место в парном рейтинге WTA, а в одиночном находится на 158-м месте.

Примечательно, что для Б.Маттек-Сэндс это первая победа над соперницей из топ-10 с 2015 года (на Уимблдоне обыграла 7-ю ракетку мира Анну Иванович).

Добавим также, в женской части турнира "Miami Open" не осталось ни одной представительницы Украины: Леся Цуренко снялась на старте своего первого поединка, Ольга Савчук проиграла в первом круге в парной сетке, а Екатерине Бондаренко не удалось оформить победу, лидируя 5:1 в решающем сете второго круга.

Напомним, Э.Свитолина прокомментировала успешное выступление в начале 2017 года.