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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120094 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179169 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130764 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125233 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117623 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106528 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107557 просмотра

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Э.Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Майами

Э.Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Майами

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Во втором круге одиночного разряда турнира категории WTA Premier Mandatory "Miami Open" лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку, передает УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.

Э.Свитолина, посеянная под 9 номером, уступила американке Бетани Маттек-Сэндс - 5:7, 4:6.

Отметим, что американка занимает первое место в парном рейтинге WTA, а в одиночном находится на 158-м месте.

Примечательно, что для Б.Маттек-Сэндс это первая победа над соперницей из топ-10 с 2015 года (на Уимблдоне обыграла 7-ю ракетку мира Анну Иванович).

Добавим также, в женской части турнира "Miami Open" не осталось ни одной представительницы Украины: Леся Цуренко снялась на старте своего первого поединка, Ольга Савчук проиграла в первом круге в парной сетке, а Екатерине Бондаренко не удалось оформить победу, лидируя 5:1 в решающем сете второго круга.

Напомним, Э.Свитолина прокомментировала успешное выступление в начале 2017 года.

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