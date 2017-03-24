Э.Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Во втором круге одиночного разряда турнира категории WTA Premier Mandatory "Miami Open" лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку, передает УНН со ссылкой на Большой теннис Украины.
Э.Свитолина, посеянная под 9 номером, уступила американке Бетани Маттек-Сэндс - 5:7, 4:6.
Отметим, что американка занимает первое место в парном рейтинге WTA, а в одиночном находится на 158-м месте.
Примечательно, что для Б.Маттек-Сэндс это первая победа над соперницей из топ-10 с 2015 года (на Уимблдоне обыграла 7-ю ракетку мира Анну Иванович).
Добавим также, в женской части турнира "Miami Open" не осталось ни одной представительницы Украины: Леся Цуренко снялась на старте своего первого поединка, Ольга Савчук проиграла в первом круге в парной сетке, а Екатерине Бондаренко не удалось оформить победу, лидируя 5:1 в решающем сете второго круга.
Напомним, Э.Свитолина прокомментировала успешное выступление в начале 2017 года.