Е.Світоліна завершила виступи на змаганнях в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна в рамках 1/2 фіналу турніру WTA в Брісбені (Австралія) зазнала поразки, передає УНН.
Протягом всього поєдинку із чешкою Кароліною Плішковою (3 сіяна) наша співвітчизниця (6) віддала три гейми на своїй подачі та поступилася в двох сетах – 2:6, 4:6. Поєдинок тривав 1 годину та 6 хвилин.
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У фіналі чеська спортсменка зійдеться із француженкою Алізе Корне, яка достроково перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу (відмовилася від продовження матчу в першому сеті).
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна в попередніх раундах обіграла олімпійську чемпіонку Ріо Моніку Пуіг та першу ракетку світу Ангелік Кербер.