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Э.Свитолина завершила выступления на соревнованиях в Брисбене

Э.Свитолина завершила выступления на соревнованиях в Брисбене

Киев • УНН

 • 8565 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина в рамках 1/2 финала турнира WTA в Брисбене (Австралия) потерпела поражение, передает УНН.

На протяжении всего поединка с чешкой Каролиной Плишковой (3 сеяная) наша соотечественница (6) отдала три гейма на своей подаче и уступила в двух сетах - 2: 6, 4: 6. Поединок продолжался 1час и 6 минут.

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В финале чешская спортсменка сойдется с француженкой Ализе Корне, которая досрочно победила испанку Гарбинье Мугурусу (отказалась от продолжения матча в первом сете).

Как сообщал УНН, Э.Свитолина в предыдущих раундах обыграла олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг и первую ракетку мира Ангелик Кербер.

Украинские Национальные Новости

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