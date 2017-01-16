Е.Світоліна з перемоги розпочала виступи на Australian Open

У матчі першого кола українка, посіяна під 11-м номером, за 69 хвилин розгромила Галину Воскобоєву з Казахстану — 6:0, 6:2.

“Матч вийшов дуже хороший з мого боку, я грала досить агресивно і швидко реагувала на її удари”, — розповіла Е.Світоліна.

Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане американська тенісистка, 119-та ракетка світу Джулія Боузрап.