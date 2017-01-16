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Е.Світоліна з перемоги розпочала виступи на Australian Open

Е.Світоліна з перемоги розпочала виступи на Australian Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду першого в сезоні турніру серії Великого шолому - Відкритого чемпіонату Австралії (AUS Open), передає УНН з посиланням на сайт тенісистки.

У матчі першого кола українка, посіяна під 11-м номером, за 69 хвилин розгромила Галину Воскобоєву з Казахстану — 6:0, 6:2.

“Матч вийшов дуже хороший з мого боку, я грала досить агресивно і швидко реагувала на її удари”, — розповіла Е.Світоліна.

Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане американська тенісистка, 119-та ракетка світу Джулія Боузрап.

Українські Національні Новини

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