Е.Світоліна з перемоги розпочала виступи на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Перша ракетка жіночого тенісу України Еліна Світоліна вийшла до другого раунду першого в сезоні турніру серії Великого шолому - Відкритого чемпіонату Австралії (AUS Open), передає УНН з посиланням на сайт тенісистки.
У матчі першого кола українка, посіяна під 11-м номером, за 69 хвилин розгромила Галину Воскобоєву з Казахстану — 6:0, 6:2.
“Матч вийшов дуже хороший з мого боку, я грала досить агресивно і швидко реагувала на її удари”, — розповіла Е.Світоліна.
Нагадаємо, що наступною суперницею українки стане американська тенісистка, 119-та ракетка світу Джулія Боузрап.