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Э.Свитолина с победы начала выступление на Australian Open

Э.Свитолина с победы начала выступление на Australian Open

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 января. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (AUS Open), передает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.

В матче первого круга украинка, посеянная под 11-м номером, за 69 минут разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана - 6:0, 6:2.

"Матч получился очень хороший с моей стороны, я играла достаточно агрессивно и быстро реагировала на ее удары", - рассказала Э.Свитолина.

Напомним, что следующей соперницей украинки станет американская теннисистка, 119-я ракетка мира Джулия Боузрап.

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