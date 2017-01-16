Э.Свитолина с победы начала выступление на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии (AUS Open), передает УНН со ссылкой на сайт теннисистки.
В матче первого круга украинка, посеянная под 11-м номером, за 69 минут разгромила Галину Воскобоеву из Казахстана - 6:0, 6:2.
"Матч получился очень хороший с моей стороны, я играла достаточно агрессивно и быстро реагировала на ее удары", - рассказала Э.Свитолина.
Напомним, что следующей соперницей украинки станет американская теннисистка, 119-я ракетка мира Джулия Боузрап.