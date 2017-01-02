Е.Світоліна вийшла в друге коло тенісного турніру в Брісбені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна почала новий сезон із перемоги в першому колі основної сітки змагань в Брісбені (Австралія), повідомляє УНН з посиланням на персональний сайт тенісистки.
На старті турніру WTA Premier Brisbane International харків'янка, посіяна під 6 номером, завдала поразки олімпійській чемпіонці Ріо Моніці Пуіг з Пуерто-Ріко – 6:3, 6:3.
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Наступною суперницею нашої співвітчизниці стане американка Шелбі Роджерс. Це буде друга особиста зустріч між спортсменками. Попередню - в 2014 році на турнірі в Осаці виграла українка з рахунком – 7:6 (2), 4:6, 6:1.
Варто відзначити, що інша представниця України Леся Цуренко знялася зі змагань і її місце в сітці посіла Катерина Бондаренко, яка в наполегливому матчі поступилася восьмій сіяної - італійці Роберті Вінчі – 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5). Поєдинок тривав 2 години 47 хвилин.