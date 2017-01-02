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Э.Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Э.Свитолина вышла во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Киев • УНН

 • 6891 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина начала новый сезон с победы в первом круге основной сетки соревнований в Брисбене (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на персональный сайт теннисистки.

На старте турнира WTA Premier Brisbane International харьковчанка, посеянная под 6 номером, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио Монике Пуиг из Пуэрто-Рико - 6:3, 6:3.

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Следующей соперницей нашей соотечественницы станет американка Шелби Роджерс. Это будет вторая личная встреча между спортсменками. Предварительную - в 2014 году на турнире в Осаке выиграла украинка со счетом - 7:6 (2), 4:6, 6:1.

Стоит отметить, что другая представительница Украины Леся Цуренко снялась с соревнований и ее место в сетке заняла Екатерина Бондаренко, которая в упорном матче уступила восьмой сеяной - итальянке Роберте Винчи - 6:7 (4), 7:6 (4), 6:7 (5). Поединок длился 2 часа 47 минут.

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