Е.Світоліна увійшла в десятку найкращих в чемпіонській гонці WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла піднялася на восьме місце найсильніших тенісисток чемпіонської гонки WTA (Road to Singapore), передає УНН з посиланням на WTA.
Е.Світоліна піднялася на восьме місце найсильніших тенісисток чемпіонської гонки WTA (Road to Singapore). В активі української тенісистки 595 балів.
У цьому рейтингу (Road to Singapore - ред.) враховуються тільки результати за нинішній сезон.
Очолюють чемпіонську гонку тенісисток американські тенісистки сестри Вільямс.
Також додамо, що українка зберегла 13-е місце в загальному рейтингу WTA.
Як повідомляв УНН, українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA International Taiwan Open в Тайвані.