Э.Свитолина вошла в десятку лучших в чемпионской гонке WTA

Э.Свитолина поднялась на восьмое место сильнейших теннисисток чемпионской гонки WTA (Road to Singapore). В активе украинской теннисистки 595 баллов.

В этом рейтинге (Road to Singapore - ред.) учитываются только результаты за нынешний сезон.

Возглавляют чемпионскую гонку теннисисток американские теннисистки сестры Уильямс.

Также добавим, что украинка сохранила тринадцатое место в общем рейтинге WTA.

Как сообщал УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA International Taiwan Open в Тайване.