Э.Свитолина вошла в десятку лучших в чемпионской гонке WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на восьмое место сильнейших теннисисток чемпионской гонки WTA (Road to Singapore), передает УНН со ссылкой на WTA.
Э.Свитолина поднялась на восьмое место сильнейших теннисисток чемпионской гонки WTA (Road to Singapore). В активе украинской теннисистки 595 баллов.
В этом рейтинге (Road to Singapore - ред.) учитываются только результаты за нынешний сезон.
Возглавляют чемпионскую гонку теннисисток американские теннисистки сестры Уильямс.
Также добавим, что украинка сохранила тринадцатое место в общем рейтинге WTA.
Как сообщал УНН, украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA International Taiwan Open в Тайване.