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Е.Світоліна перемогла першу ракетку світу А.Кербер

Е.Світоліна перемогла першу ракетку світу А.Кербер

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Лідер української збірної Еліна Світоліна принесла перше очко своїй команді в матчі плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації проти Німеччини, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У першому матчі другого дня змагань перша ракетка України впевнено обіграла першу ракетку світу Ангелік Кербер – 6:4, 6:2.

Таким чином, збірна України продовжує боротьбу за місце у вісімці кращих команд світу, адже рахунок в поєдинку став 2:1 на користь Німеччини.

Примітно, що для Е.Світоліної це четверта перемога поспіль над А.Кербер. Рахунок особистих зустрічей між ними став 6:5 на користь українки.

Додамо також, три перемоги над А.Кербер харків'янка здобула, коли німецька тенісистка перебувала на першій сходинці світової класифікації.

Нагадаємо, Україна невдало стартувала у матчі плей-офф Кубка Федерації з тенісу.

Українські Національні Новини

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