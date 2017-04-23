Е.Світоліна перемогла першу ракетку світу А.Кербер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Лідер української збірної Еліна Світоліна принесла перше очко своїй команді в матчі плей-оф Першої Світової групи Кубка Федерації проти Німеччини, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому матчі другого дня змагань перша ракетка України впевнено обіграла першу ракетку світу Ангелік Кербер – 6:4, 6:2.
Таким чином, збірна України продовжує боротьбу за місце у вісімці кращих команд світу, адже рахунок в поєдинку став 2:1 на користь Німеччини.
Примітно, що для Е.Світоліної це четверта перемога поспіль над А.Кербер. Рахунок особистих зустрічей між ними став 6:5 на користь українки.
Додамо також, три перемоги над А.Кербер харків'янка здобула, коли німецька тенісистка перебувала на першій сходинці світової класифікації.
Нагадаємо, Україна невдало стартувала у матчі плей-офф Кубка Федерації з тенісу.