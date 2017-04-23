Э.Свитолина победила первую ракетку мира А.Кербер

В первом матче второго дня соревнований первая ракетка Украины уверенно обыграла первую ракетку мира Кербер - 6:4, 6:2.

Таким образом, сборная Украины продолжает борьбу за место в восьмерке лучших команд мира, ведь счет в поединке стал 2: 1 в пользу Германии.

Примечательно, что для Э.Свитолина это четвертая победа подряд над А.Кербер. Счет личных встреч между ними стал 6:5 в пользу украинского.

Добавим также, три победы над А.Кербер харьковчанка получила, когда немецкая теннисистка находилась на первой строчке мирового классификации.

Напомним, Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису.