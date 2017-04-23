Э.Свитолина победила первую ракетку мира А.Кербер

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20650 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80940 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113048 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110262 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102560 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106468 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103135 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150059 просмотра

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Э.Свитолина победила первую ракетку мира А.Кербер

Э.Свитолина победила первую ракетку мира А.Кербер

Киев  •  УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Лидер украинской сборной Элина Свитолина принесла первое очко своей команде в матче плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации против Германии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом матче второго дня соревнований первая ракетка Украины уверенно обыграла первую ракетку мира Кербер - 6:4, 6:2.

Таким образом, сборная Украины продолжает борьбу за место в восьмерке лучших команд мира, ведь счет в поединке стал 2: 1 в пользу Германии.

Примечательно, что для Э.Свитолина это четвертая победа подряд над А.Кербер. Счет личных встреч между ними стал 6:5 в пользу украинского.

Добавим также, три победы над А.Кербер харьковчанка получила, когда немецкая теннисистка находилась на первой строчке мирового классификации.

Напомним, Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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