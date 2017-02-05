Е.Світоліна перемогла на тенісному турнірі Taiwan Open
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA International Taiwan Open в Тайвані, передає УНН з посиланням на Тенісний портал.
У фіналі українка, посіяна під першим номером, впевнено обіграла тенісистку Пен Шуай з Китаю: 6-3 6-2.
Як зазначається, це п’ятий одиночний титул WTA у професійній кар’єрі українки. На її рахунку також перемоги на турнірах в Баку, Марокко і Куала-Лумпур. Також Е.Світоліна була фіналісткою турніру WTA Premier у Нью-Хейвені (2016) і виграла змагання категорії WTA Challenget в Пуне.
Як повідомляв УНН, українська збірна команда з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на Універсіаді в Алмати.