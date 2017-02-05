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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Э.Свитолина победила на теннисном турнире Taiwan Open

Киев • УНН

 • 10852 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA International Taiwan Open в Тайване, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал.

Э.Свитолина победила на теннисном турнире Taiwan Open

В финале украинка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла теннисистку Пен Шуай из Китая: 6-3 6-2.

Как отмечается, это пятый одиночный титул WTA в профессиональной карьере украинки. На ее счету также победы на турнирах в Баку, Марокко и Куала-Лумпур. Также Э.Свитолина была финалисткой турнира WTA Premier в Нью-Хейвене (2016) и выиграла соревнования категории WTA Challenget в Пуне.

Как сообщал УНН, украинская сборная команда по биатлону получила бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы.

Украинские Национальные Новости

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