Е.Світоліна перемогла австралійку Е.Барті у поєдинку Кубка Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У другому поєдинку командного матчу першого раунду плей-офф Другої світової групи Кубка Федерації Україна – Австралія лідер "жовто-блакитних" Еліна Світоліна зустрілася із другим номером суперниць Ешлі Барті, передає УНН.
Успішно розпочала поєдинок 20-річна австралійка, котра під "нуль" взяла стартовий гейм, а в другому перемогла на подачі українки 2:0. Далі спортсменки тричі обмінялися виграними геймами на чужих подачах і перевага Е.Барті збереглася за підсумком стартового сету – 4:2.
Другий сет дзеркально відрізнявся від першого – українка повністю володіла ініціативою на корті та відзначилася трьома брейками, завершивши партію на свою користь 6:1.
Наша співвітчизниця розвинула свій успіх у вирішальному сеті, що завершився з результатом 6:2 на користь Е.Світоліної.
Відзначимо, що завтра команда зустріч Австралія – Україна продовжиться матчами Цуренко – Барті, Світоліна – Гаврилова, а також у разі необхідності парним протистоянням Ольга Савчук/Надія Кіченок – Барті/Дельаква.
Нагадаємо, що після перемоги Лесі Цуренко над Дар'єю Гавриловою рахунок після першого ігрового дня став 2:0 на користь України.