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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Э.Свитолина победила австралийку Э.Барти в поединке Кубка Федерации

Киев • УНН

 • 10499 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во втором поединке командного матча первого раунда плей-офф Второй мировой группы Кубка Федерации Украина - Австралия лидер "сине-желтых" Элина Свитолина встретилась со вторым номером соперниц Эшли Барти, передает УНН.

Э.Свитолина победила австралийку Э.Барти в поединке Кубка Федерации

Успешно начала поединок 20-летняя австралийка, которая под "ноль" взяла стартовый гейм, а во втором победила на подаче украинки 2:0. Далее спортсменки трижды обменялись выигранными геймами на чужих подачах и преимущество Э.Барти сохранилась по итогам стартового сета - 4:2.

Второй сет зеркально отличался от первого - украинка полностью владела инициативой на корте и отметилась тремя брейками, завершив партию в свою пользу 6:1.

Наша соотечественница развила свой успех в решающем сете, который завершился с результатом 6:2 в пользу Э.Свитолиной.

Отметим, что завтра командная встреча Украина - Австралия продолжится матчами Цуренко - Барти, Свитолина - Гаврилова, а также в случае необходимости парным противостоянием Ольга Савчук/Надежда Киченок - Барти/Дельаква.

Напомним, что после победы Леси Цуренко над Дарьей Гавриловой счет после первого игрового дня стал 2:0 в пользу Украины.

Украинские Национальные Новости

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