Е-паспорт не пройде: ЦВК каже, виборчі дільниці не мають обладнання для зчитування

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"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", - зазначили у ЦВК.

"З метою уникнення непорозумінь під час отримання виборчих бюлетенів під час голосування 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія звертається до виборців з проханням мати при собі паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки)", - додали у Комісії.

Доповнення

У Мінцифри тим часом повідомляють: "з 23 серпня кожна організація прийматиме цифрові паспорти в "Дії". Відтепер вони на рівні закону мають таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги".

У ЦВК також посилаються на нове законодавство, але при цьому згадують й урядову постанову від 18 серпня 2021 року № 911, де вказано, що "перевірка" е-паспортів "з використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов’язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг".