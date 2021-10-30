Э-паспорт не пройдет: ЦИК говорит, у избирательных участков нет оборудования для считывания

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"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации э-паспорта гражданина Украины", - отметили в ЦИК.

"Во избежание недоразумений во время получения избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки)", - добавили в Комиссии.

Дополнение

В Минцифре тем временем сообщают: "с 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в "Дія". Теперь они на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги".

В ЦИК также ссылаются на новое законодательство, но при этом упоминают и правительственное постановление от 18 августа 2021 года № 911, где указано, что "проверка" э-паспортов "с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг".