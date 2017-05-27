Е.Макрон заявив, що має намір вести "вимогливий" діалог з Росією - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон намір вести "вимогливий діалог" з Росією в українському питанні, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"У мене буде вимогливий діалог з Росією Але це буде діалог", - сказав він, кажучи про майбутню 29 травня в Парижі зустрічі з президентом Володимиром Путіним.
За його словами, питання санкцій щодо Москви пов'язані з виконанням мінських угод усіх боків.
"Я підтверджую цей принцип і підтримую його", - наголосив президент Франції.
Е.Макрон додав, що хотів би в самий найближчий час скликати "нормандський формат" для обговорення українського питання.
Нагадаємо, Президенти України та Франції обговорили роботу в "нормандському форматі" та саміт G7.
Як повідомляв УНН, лідери G7 заявили про готовність посилити санкції проти Росії.