Е.Макрон заявил, что намерен вести "требовательный" диалог с Россией - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрона намерена вести "требовательный диалог" с Россией в украинском вопросе, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"У меня будет требователный диалог с Россией. Но это будет диалог", - сказал он, говоря о предстоящей 29 мая в Париже встречи с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, вопрос санкций в отношении Москвы связанные с выполнением минских соглашений всех сторон.
"Я подтверждаю этот принцип и поддерживаю его", - подчеркнул президент Франции.
Е.Макрон добавил, что хотел бы в самое ближайшее время созвать "нормандский формат" для обсуждения украинского вопроса.
Напомним, Президенты Украины и Франции обсудили работу в "нормандском формате" и саммит G7.
Как сообщал УНН, лидеры G7 заявили о готовности усилить санкции против России.