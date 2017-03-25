Е.Макрон випереджає М.Ле Пен у виборчих перегонах у Франції

За колишнього фаворита президентської гонки — консерватора Франсуа Фійона, який опинився в центрі корупційного скандалу, збираються голосувати лише 17% французів, що позбавляє його шансів на вихід до другого туру. Представника "Лівої партії" Жана-Люка Меланшона готові підтримати 14% виборців.

За прогнозами соціологів, у другому турі Е.Макрон має впевнено перемогти М.Ле Пен.

Тим часом згідно з опублікованими напередодні, 24 березня, результатами дослідження компанії Odoxa, 43% французів досі не визначилися, за кого вони проголосують на президентських виборах.

Нагадаємо, на початку березня Е.Макрон уперше випередив М.Ле Пен за рейтингом у першому турі. За результатами дослідження, Е.Макрона були готові підтримати 27% опитаних, тоді як за М.Ле Пен планували голосувати 25,5%.