Э.Макрон опережает М.Ле Пен в избирательной гонке во Франции

За бывшего фаворита президентской гонки — консерватора Франсуа Фийона, который оказался в центре коррупционного скандала, собираются голосовать лишь 17% французов, что лишает его шансов на выход во второй тур. Представителя “Левой партии” Жан-Люка Меланшона готовы поддержать 14% избирателей.

По прогнозам социологов, во втором туре Э.Макрон должен уверенно победить М.Ле Пен.

Между тем, согласно опубликованным накануне, 24 марта, результатам исследования компании Odoxa, 43% французов до сих пор не определились, за кого они проголосуют на президентских выборах.

Напомним, в начале марта Э.Макрон впервые опередил М.Ле Пен по рейтингу в первом туре. По результатам исследования, Э.Макрона были готовы поддержать 27% опрошенных, тогда как за М.Ле Пен планировали голосовать 25,5%.