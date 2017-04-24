Е.Макрон святкує перемогу в знаменитому паризькому кафе "Ротонда"

“Вибір закладу не випадковий, в легендарному кафе неодноразово збиралися відомі письменники, яких Макрон цитував у своїх виступах”, — йдеться в повідомленні.

Варто заначити, що в наменитому кафе бували Макс Волошин, Анна Ахматова, Володимир Маяковський. Також, заклад в різний час відвідували знамениті художники: Пікассо, Шагал, Кандинський, Лежер, Аполлінер, Модільяні.

Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції, така оцінка з’явилася на телеканалі France 2.