Е.Макрон святкує перемогу в знаменитому паризькому кафе "Ротонда"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон зібрав своїх прихильників і представників найближчого оточення у відомому паризькому кафе “Ротонда”, аби відсвяткувати перемогу в першому турі президентських виборів у Франції, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
“Вибір закладу не випадковий, в легендарному кафе неодноразово збиралися відомі письменники, яких Макрон цитував у своїх виступах”, — йдеться в повідомленні.
Варто заначити, що в наменитому кафе бували Макс Волошин, Анна Ахматова, Володимир Маяковський. Також, заклад в різний час відвідували знамениті художники: Пікассо, Шагал, Кандинський, Лежер, Аполлінер, Модільяні.
Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції, така оцінка з’явилася на телеканалі France 2.