Е.Макрон празднует победу в знаменитом парижском кафе "Ротонда"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон собрал своих сторонников и представителей ближайшего окружения в известном парижском кафе “Ротонда”, чтобы отпраздновать победу в первом туре президентских выборов во Франции, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Выбор заведения не случаен, в легендарном кафе неоднократно собирались известные писатели, которых Макрона цитировал в своих выступлениях", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в наменитому кафе бывали Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский. Также, заведение в разное время посещали знаменитые художники: Пикассо, Шагал, Кандинский, Лежер, Аполлинер, Модильяни.
Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, такая оценка появилась на телеканале France 2.