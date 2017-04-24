Е.Макрон празднует победу в знаменитом парижском кафе "Ротонда"

"Выбор заведения не случаен, в легендарном кафе неоднократно собирались известные писатели, которых Макрона цитировал в своих выступлениях", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в наменитому кафе бывали Макс Волошин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский. Также, заведение в разное время посещали знаменитые художники: Пикассо, Шагал, Кандинский, Лежер, Аполлинер, Модильяни.

Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, такая оценка появилась на телеканале France 2.