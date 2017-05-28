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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Е.Макрон назвав рукостискання з Д.Трампом "моментом істини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон назвав міцне рукостискання з американським лідером Дональдом Трампом, яке відбулося під час їх першої зустрічі перед самітом НАТО в Брюсселі, “моментом істини”, що означає, що сторони не підуть на поступки, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Е.Макрон назвав рукостискання з Д.Трампом "моментом істини"

“Наше з ним рукостискання, це не просто так, це не альфа і омега політики, це момент істини. Потрібно було показати, що ми не зробимо дрібних, навіть символічних, поступок, але нам також не слід залучати занадто велику увагу ЗМІ,” — повідомив Е.Макрон.

Як повідомляє видання, що міцне рукостискання лідерів мало означати намір французького президента “вписатися в логіку рівності партнерів”, а також направити світу сигнал про початок дипломатичного контакту, який неможливо розірвати.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп похвалив Е.Макрона за “велику роботу” для перемоги на виборах.

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