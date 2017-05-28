Е.Макрон назвал рукопожатие с Д.Трампом "моментом истины"

"Наша с ним рукопожатие, это не просто так, это не альфа и омега политики, это момент истины. Нужно было показать, что мы не сделаем мелких, даже символических, уступок, но нам также не следует привлекать слишком большое внимание СМИ ", - сообщил Е.Макрон.

Как сообщает издание, крепкое рукопожатие лидеров значило намерении французского президента "вписаться в логику равенства партнеров", а также направить мира сигнал о начале дипломатического контакта, который невозможно разорвать.

Как сообщал УНН, Д.Трамп похвалил Е.Макрона за "большую работу" для победы на выборах.