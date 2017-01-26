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Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах - журналіст

Е.Курбедінова затримали за розміщення символіки Хізб ут-Тахрір в соцмережах - журналіст

Київ • УНН

 • 6631 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Залізничному райсуді Сімферополя розпочався процес по адміністративній справі адвоката Еміля Курбедінова, його звинувачують у розміщенні символіки і пропагандистських зображень терористичної організації Хізб ут-Тахрір на сторінці ВКонтакте. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.

“16 січня 2017 року було встановлено факт публічної демонстрації символіки і пропагандистських зображень терористичної організації Хізб ут-Тахрір на сторінці соціальної мережі Курбедінова ВКонтакте. Символіка розміщена 6 червня 2013 року. 26 січня 2017 року було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 20.3 КоАП”. Протокол склав майор поліції, старший оперуповноважений Ренат Шамбазов“, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Е.Курбедінов провину визнав частково.

“Провину визнаю частково. Я дійсно допускаю, що мною була розміщена ця запис у соціальній мережі. Тоді, в далекому 2013 році, в Сімферополі проходило багато мітингів Хізб ут-Тахрір, і я міг розмістити відео і фотоматеріали. Але ні про яку пропаганду мова не йде. Тоді Хізб ут-Тахрір була заборонена в Криму, діяла легально. Я розмістив і забув про це. Якби співробітники ЦПЕ повідомили мені, що цей запис порушує закон, я б відразу видалив його. Якогось наміру не було. Я просто забув про записи ”, - цитує Е.Курбедінова журналіст.

Адвокат попросив обмежиться штрафом.

Повідомляється, що суддя пішла до нарадчої кімнати.

Як повідомляв УНН, затриманого в анексованому Криму адвоката Е.Курбедінова доставили до суду.

 

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