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Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях - журналист

Э.Курбединова задержали за размещение символики Хизб ут-Тахрир в соцсетях - журналист

Киев • УНН

 • 6630 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Железнодорожном райсуде Симферополя начался процесс по административному делу адвоката Эмиля Курбединова, его обвиняют в размещении символики и пропагандистских изображений террористической организации Хизб ут-Тахрир на странице ВКонтакте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает УНН.

"16 января 2017 года был установлен факт публичной демонстрации символики и пропагандистских изображений террористической организации Хизб ут-Тахрир на странице социальной сети Курбединова ВКонтакте. Символика размещена 6 июня 2013 года. 26 января 2017 года был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП ". Протокол составил майор полиции, старший оперуполномоченный Ренат Шамбазов ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Э.Курбединов вину признал частично.

"Вину признаю частично. Я действительно допускаю, что мной была размещена эта запись в социальной сети. Тогда, в далеком 2013 году, в Симферополе проходило много митингов Хизб ут-Тахрир, и я мог разместить видео и фотоматериалы. Но ни о какой пропаганде речи не идет. Тогда Хизб ут-Тахрир не была запрещена в Крыму, действовала легально. Я разместил и забыл об этом. Если бы сотрудники ЦПЭ сообщили мне, что эта запись нарушает закон, я бы сразу удалил его. Какого-то умысла не было. Я просто забыл о записи ", - цитирует Э.Курбединова журналист.

Адвокат попросил ограничится штрафом.

Сообщается, что судья удалилась в совещательную комнату.

Как сообщал УНН, задержанного в аннексированном Крыму адвоката Э.Курбединова доставили в суд .

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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