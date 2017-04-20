Е.Брок заявив про продовження співпраці ЄП і України до 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Екс-голова комітету Європейського парламенту у закордонних справах Елмар Брок підтвердив продовження співпраці Європарламенту з Україною до 2019 року. Про він сказав під час спільного брифінгу з головою ВР Андрієм Парубієм та координатором програми Європарламенту з підвищення інституційної спроможності парламенту Петом Коксом, передає УНН.
"Мені приємно бути тут і від імені Європейського парламенту та його голови передати вам підтвердження про те, що Європарламент підтримав продовження співпраці з українським парламентом на весь термін Європарламенту до 2019 року", - сказав він.
Також він зауважив, що розвиток та зміцнення демократії в Україні буде важливим сигналом для Європейського Союзу.
"Чим більше Україна йтиме шляхом демократії, шляхом верховенства права, тим більше це буде сигналом для Європейського Союзу. Але, звичайно, цього не легко досягнути, адже, як ми знаємо, диявол ховається у деталях", - зазначив він.
Нагадаємо, європарламентарі закликали шукати новий формат перемовин для деокупації Криму.