Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года

"Мне приятно быть здесь и от имени Европейского парламента и его председателя передать вам подтверждение о том, что Европарламент поддержал продолжение сотрудничества с украинским парламентом на весь срок Европарламента до 2019 года", - сказал он.

Также он отметил, что развитие и укрепление демократии в Украине будет важным сигналом для Европейского Союза.

"Чем больше Украина будет идти путем демократии, путем верховенства права, тем более это будет сигналом для Европейского Союза. Но, конечно, этого не легко достичь, ведь, как мы знаем, дьявол прячется в деталях", - отметил он.

Напомним, европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыма.