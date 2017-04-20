Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20528 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80769 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141246 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111186 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113028 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110245 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102546 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106463 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103130 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150044 просмотра

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Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года

Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Экс-глава комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок подтвердил продолжение сотрудничества Европарламента с Украиной до 2019 года. Об этом он сказал во время совместного брифинга с председателем ВР Андреем Парубием и координатором программы Европарламента по повышению институциональной способности парламента Пэтом Коксом, передает УНН.

"Мне приятно быть здесь и от имени Европейского парламента и его председателя передать вам подтверждение о том, что Европарламент поддержал продолжение сотрудничества с украинским парламентом на весь срок Европарламента до 2019 года", - сказал он.

Также он отметил, что развитие и укрепление демократии в Украине будет важным сигналом для Европейского Союза.

"Чем больше Украина будет идти путем демократии, путем верховенства права, тем более это будет сигналом для Европейского Союза. Но, конечно, этого не легко достичь, ведь, как мы знаем, дьявол прячется в деталях", - отметил он.

Напомним, европарламентарии призвали искать новый формат переговоров для деоккупации Крыма.

Украинские Национальные Новости

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