Е.Багіров про справу “Агрейну”: для власника кілограмів золотих злитків Ю.Болотського суд призначив замалу суму застави

Як відомо, напередодні, суд призначив підозрюваному у шахрайстві та привласненні чужого майна в особливо великих розмірах Ю.Болотському заставу у розмірі 1,2 млн грн, хоча прокуратора просила суд застосувати до вказаної особи заставу у розмірі 25 млн грн.

При цьому, під час обшуків у Ю.Болотського було вилучено та згодом арештовано банківських сертифікатів на майже 450 кг золота, а також понад 60 кг золота у злитках.

“Заставна сума пропонується стороною обвинувачення для того щоб, якщо в разі того, що даний підсудний втече, а це відбувається останнім часом, щоб держава не фінансувала за свій рахунок, а користувалося тими заставними сумами, які внесли за підсудного.

На жаль, наші законодавці не передбачили в законах жорсткі норми, які б не дозволяли б суддям змінювати на свій розсуд суму застави.

Стосовно даної справи ("Агрейну" — ред.) — фігуранту цієї справи призначено дуже маленьку заставу. Ясна річ, що якщо людина звинувачується в такій серйозній статті (ч. 5 ст. 191 — ред.), якщо у нього знайшли таку кількість золота, не сплатив податків — те ж саме злодійство, якщо збитки становлять сотні мільйонів — то сума, апріорі, не може бути настільки зменшена”, — зазначив Е. Багіров.

За словами юриста, запобіжний захід має співвідносить із тяжкістю економічного злочину.

“Хоча б 70-80% від суми, яка вкрадена. Це як мінімум. Ну, не правильно це, що просять 25 млн, а за підсумком вносять в десятки разів менше!”, — уточнив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, керівництво агрохолдингу “Агрейн” може бути причетні до виводу активів українських фермерів в офшори.