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Э.Багиров о деле "Агрейна": для владельца килограммов золотых слитков Ю.Болотского суд назначил слишком малую сумму залога

Э.Багиров о деле "Агрейна": для владельца килограммов золотых слитков Ю.Болотского суд назначил слишком малую сумму залога

Киев • УНН

 • 5647 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сумма залога, которая применяется к подозреваемому в совершении экономического преступления должна составлять хотя бы 60-80% от нанесенных им убытков потерпевшей стороне. Однако, суды сегодня назначают залог по своему усмотрению, и в производстве по руководству "Агрейна", а именно Ю.Болотскому, залог назначили слишком маленький. Об этом в комментарии УНН отметил юрист, правозащитник Эдуард Багиров.

Как известно, накануне суд назначил подозреваемому в мошенничестве и присвоении чужого имущества в особо крупных размерах Ю.Болотскому залог в размере 1,2 млн грн, хотя прокуратора просила суд применить к указанного лицу залог в размере 25 млн грн.

При этом, во время обысков у Ю.Болотского было изъято и впоследствии арестовано банковских сертификатов почти на 450 кг золота, а также более 60 кг золота в слитках.

"Залоговая сумма предлагается стороной обвинения для того чтобы, если в случае того, что данный подсудимый сбежит, а это происходит в последнее время, чтобы государство не финансировало за свой счет, а пользовалось теми закладными суммами, которые внесли за подсудимого.

К сожалению, наши законодатели не предусмотрели в законах жесткие нормы, которые не позволяли бы судьям менять по своему усмотрению сумму залога.

Относительно данного дела ("Агрейна" - ред.) - фигуранту этого дела назначен очень маленький залог. Понятное дело, что если человек обвиняется по такой серьезной статьн (ч. 5 ст. 191 - ред.), если у него нашли такое количество золота, не уплатил налогов - то же самое воровство, если ущерб составил сотни миллионов - это сумма, априори не может быть настолько уменьшена", - отметил Э.Багиров.

По словам юриста, мера пресечения должна соотноситься с тяжестью экономического преступления.

"Хотя бы 70-80% от суммы, которая украдена. Это как минимум. Ну, не правильно это, что просят 25 млн, а по итогам вносят в десятки раз меньше!", - Уточнил он.

Напомним, по данным СМИ, руководство агрохолдинга "Агрейн" может быть причастно к выводу активов украинских фермеров в оффшоры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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