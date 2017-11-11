Дзвінки про "замінування" аеропортів були здійснені не з України - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поліція розслідує факт хибних анонімних повідомлень про замінування аеропортів у різних містах України. Правоохоронці встановили, що зловмисник дзвонив з території сусідньої держави. Про це повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“Жодних вибухонебезпечних речовин та предметів виявлено не було. Правоохоронці встановили, що всі анонімні дзвінки надійшли з сусідньої держави”, — йдеться у повідомленні.
За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років.
Поліція проводить досудове розслідування.
Нагадаємо, 10 листопада у 10-ти містах України до поліції надійшли повідомлення про замінування місцевих аеропортів. Інформація про замінування не підтвердилась у жодному місті.