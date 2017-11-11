Звонки о "заминировании" аэропортов были осуществлены не из Украины - полиция

"Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", - говорится в сообщении.

По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, 10 ноября в 10-ти городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилось ни в одном городе.