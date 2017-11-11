Звонки о "заминировании" аэропортов были осуществлены не из Украины - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Полиция расследует факт ложных анонимных сообщений о заминировании аэропортов в разных городах Украины. Правоохранители установили, что злоумышленник звонил с территории соседнего государства. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", - говорится в сообщении.
По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Полиция проводит досудебное расследование.
Напомним, 10 ноября в 10-ти городах Украины в полицию поступили сообщения о заминировании местных аэропортов. Информация о заминировании не подтвердилось ни в одном городе.