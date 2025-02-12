Джинси Кендріка Ламара для Супербоулу спочатку призначалися Тімоті Шаламе - ЗМІ

Джинси американського репера Кендріка Ламара для Супербоулу спочатку призначалися актору Тімоті Шаламе, з посиланням на джерело повідомило видання Page Six, пише УНН.

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"Кендрік Ламар виявився дуже схожим на Тімоті Шаламе - принаймні щодо штанів! В обох той самий стиліст Тейлор Макніл, і ми чуємо, що джинси Celine за 1300 доларів, які Ламар вдягнув на свій виступ в перерві Супербоулу 2025 року, спочатку були зарезервовані для зірки фільму "A Complete Unknown", - пише видання.

Джерело повідомило Page Six, що їхній стиліст виділив купу джинсів для виступів Ламара на Греммі та Супербоулу, але жіночі штани Celine розміру 29 ідеально облягали стегна репера, незважаючи на його талію 33-го розміру.

Ламар доповнив джинси синьою шкіряною університетською курткою Martine Rose, яка відрізнялася "архівними" спортивними вставками та індивідуальною вишивкою, згідно з Instagram Story, якою Макніл поділився після виступу. Він також мав діамантову брошку Rahaminov за 68 000 доларів, прикріплену до кепки.

Ламар був першим сольним репером, який виступив на шоу Супербоулу, пише видання.

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