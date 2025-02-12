Джинсы Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались Тимоти Шаламе - СМИ

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Киев  •  УНН

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Женские джинсы Celine, изначально предназначенные для Тимоти Шаламе, надел Кендрик Ламар на Супербоул 2025. Рэпер дополнил образ курткой Martine Rose и бриллиантовой брошью за $68 000.

Джинсы американского рэпера Кендрика Ламара для Супербоула изначально предназначались актеру Тимоти Шаламе, со ссылкой на источник сообщило издание Page Six, пишет УНН.

Детали

"Кендрик Ламар оказался очень похож на Тимоти Шаламе - по крайней мере, в плане штанов! У обоих один и тот же стилист Тейлор Макнил, и мы слышим, что джинсы Celine за 1300 долларов, которые Ламар надел на свое выступление в перерыве Супербоула 2025 года, изначально были зарезервированы для звезды фильма "A Complete Unknown", - пишет издание.

Источник сообщил Page Six, что их стилист выделил кучу джинсов для выступлений Ламара на Грэмми и Супербоула, но женские брюки Celine размера 29 идеально облегали бедра рэпера, несмотря на его талию 33-го размера.

Ламар дополнил джинсы синей кожаной университетской курткой Martine Rose, которая отличалась "архивными" спортивными вставками и индивидуальной вышивкой, согласно Instagram Story, которой Макнил поделился после выступления. У него также была бриллиантовая брошь Rahaminov за 68 000 долларов, прикрепленная к кепке.

Ламар был первым сольным рэпером, который выступил на шоу Супербоула, пишет издание.

Eagles прервали чемпионскую серию Chiefs в Супербоуле с Трампом и звездами на трибунах10.02.25, 08:58 • 30643 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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