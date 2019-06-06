Джуліані може залишити посаду особистого адвоката Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані може покинути команду юристів президента США після того, як закінчить з наслідками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори. Про це повідомила в четвер газета Washington Examiner з посиланням на самого Джуліані, передає УНН.
При цьому, як зазначає видання, Джуліані уточнив, що готовий залишитися особистим адвокатом глави Білого дому, якщо той його про це попросить. “Все залежить від того, чи буду я потрібний”, — наводить газета слова юриста.
Джуліані був помічником Трампа під час передвиборної гонки. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на посаду радника Білого дому з питань кібербезпеки. У квітні 2018 року було оголошено, що Джуліані увійшов до групи юристів, що представляють інтереси президента США в рамках проведеного Мюллером розслідування щодо втручання РФ у американські вибори у 2016 році.
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Нагадаємо, Міністерство юстиції США оприлюднило 18 квітня підсумкову доповідь Мюллера. Спецпрокурор довів, що Росія втручалась у хід президентської виборчої кампанії в США в 2016 році. При цьому він визнав, що розслідування не виявило змови Трампа з Росією.
Як повідомляв УНН, особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані звинуватив українського бізнесмена Ігоря Коломойського у наклепі щодо двох громадян США.