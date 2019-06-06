Джуліані може залишити посаду особистого адвоката Трампа

КИЇВ. 6 червня. УНН. Особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані може покинути команду юристів президента США після того, як закінчить з наслідками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори. Про це повідомила в четвер газета Washington Examiner з посиланням на самого Джуліані, передає УНН.