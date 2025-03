Адвокат Трампа Джуліані порадив своїм клієнтам cудитись з Коломойським

"Американський аналітик описує Коломойського як "супернебезпечного". Відомий олігарх повернувся з тривалого екзилю і одразу почав погрожувати і зводити наклеп на двох американців, Лева Парнаса і Ігоря Фрумана. Вони – мої клієнти, і я порадив їм пред’явити звинувачення", – написав він у Twitter.

Напередодні в інтерв’ю програмі "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода тателеканалу "UA:Перший") Ігор Коломойський назвав Парнаса і Фрумана "аферистами". Розмова відбувалася після того, як увечері 16 травня Коломойський повернувся в Україну після більш ніж дворічної відсутності.

"І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох "субчиків" виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні", – сказав тоді Коломойський.

Нагадаємо, Джуліані в суботу написав у своєму мікроблозі в Twitter, що повернення бізнесмена Ігоря Коломойського до України є тестом для новообраного президента України Володимира Зеленського.

