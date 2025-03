Адвокат Трампа Джулиани посоветовал своим клиентам cудиться с Коломойским

"Американский аналитик описывает Коломойского как "суперопасного". Известный олигарх вернулся из длительного изгнания и сразу начал угрожать и клеветать на двух американцев, Льва Парнаса и Игоря Фруман. Они - мои клиенты, и я посоветовал им предъявить обвинение", - написал он в Twitter.

Накануне в интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио "Свобода" и телеканала "UA: Первый") Игорь Коломойский назвал Парнаса и Фруман "аферистами". Разговор происходил после того, как вечером 16 мая Коломойский вернулся в Украину после более чем двухлетнего отсутствия.

"И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали ... Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: по Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - сказал тогда Коломойский.

Напомним, Джулиани в субботу написал в своем микроблоге в Twitter, что возвращение бизнесмена Игоря Коломойского в Украину является тестом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

