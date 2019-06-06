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Джулиани может покинуть пост личного адвоката Трампа

Джулиани может покинуть пост личного адвоката Трампа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани может покинуть команду юристов президента США после того, как закончит с результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в американский избирательный процесс. Об этом сообщила в четверг газета Washington Examiner со ссылкой на самого Джулиани, передает УНН.

При этом, как отмечает издание, Джулиани уточнил, что готов остаться личным адвокатом главы Белого дома, если тот его об этом попросит. "Все зависит от того, буду ли я нужен", - приводит газета слова юриста.

Джулиани был помощником Трампа во время предвыборной гонки. После победы на выборах Трамп назначил его на должность советника Белого дома по вопросам кибербезопасности. В апреле 2018 года было объявлено, что Джулиани вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США в рамках проводимого Мюллером расследования относительно вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году.

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Напомним, Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор доказал, что Россия вмешивалась в ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом он признал, что расследование не выявило заговора Трампа с Россией.

Как сообщал УНН, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в клевете в отношении двух граждан США.

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