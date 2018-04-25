Джошуа: Кличко продемонстрував яким має бути справжній чемпіон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA/WBО/IBO/IBF в суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа в черговий раз адресував хвалебні слова в сторону Володимира Кличко, назвавши українця прикладом для наслідування, інформує УНН з посиланням на сайт Daily Star.
Джошуа розповів, що йому не тільки імпонував розумний бокс у виконанні Кличко, а й те, як українець поводив себе за межами рингу.
“Кличко показав усім не тільки, як виграти титули в рингу, але і яким повинен бути справжнім чемпіон. Коли я аналізую як боксували колишні чемпіони світу, я завжди кажу, що мені подобається, як рухалися Льюїс і Володимир Кличко. Але крім усього іншого, вони були чемпіонами не тільки в рингу, а й за його межами. Всі говорять, що брати Кличко нудно билися? Так чому ж їх ніхто не переміг?”, — наголосив важковаговик.
Нагадаємо, що британець також заявляв про бажання побачити Кличко своїм наставником.
Як повідомляв УНН, три видання визнавало бій Кличко — Джошуа кращим за підсумками минулого календарного року.