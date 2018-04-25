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Джошуа: Кличко продемонстрировал каким должен быть настоящий чемпион

Киев • УНН

 • 14690 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Чемпион мира по версиям WBA/WBО/IBO/IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа в очередной раз адресовал хвалебные слова в сторону Владимира Кличко, назвав украинца примером для подражания, информирует УНН со ссылкой на сайт Daily Star.

Джошуа: Кличко продемонстрировал каким должен быть настоящий чемпион

Джошуа рассказал, что ему не только импонировал умный бокс в исполнении Кличко, но и то, как украинец вел себя за пределами ринга.

“Кличко показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю, что мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко. Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?”, — подчеркнул тяжеловес.

Напомним, что британец также заявлял о желании увидеть Кличко своим наставником.

Как сообщал УНН, три издания признавало бой Кличко — Джошуа лучшим по итогам прошлого календарного года.

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