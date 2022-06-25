Джонсон заявив, що подасть у відставку, якщо йому доведеться одного разу перестати допомагати Україні

Деталі

На питання про те, чи є якісь принципові міркування, через які він міг би подумати про відставку, Джонсон відповів:

“Якщо мені доведеться перестати підтримувати Україну, тому що це стане надто складно, або витрати будуть надто великі, я залишу пост прем'єр-міністра”.

Додамо

17 червня Джонсон вдруге, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, приїхав до Києва.

Зеленський обговорив із Джонсоном необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.