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Джонсон заявив, що подасть у відставку, якщо йому доведеться одного разу перестати допомагати Україні

Джонсон заявив, що подасть у відставку, якщо йому доведеться одного разу перестати допомагати Україні

Київ • УНН

 • 308880 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю ВВС News заявив, що замислиться над тим, щоб подати у відставку у разі, якщо йому доведеться перестати допомагати Україні, передає УНН.

Деталі

На питання про те, чи є якісь принципові міркування, через які він міг би подумати про відставку, Джонсон відповів:

“Якщо мені доведеться перестати підтримувати Україну, тому що це стане надто складно, або витрати будуть надто великі, я залишу пост прем'єр-міністра”.

Додамо

17 червня Джонсон вдруге, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, приїхав до Києва.

Зеленський обговорив із Джонсоном необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі.

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