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Джонсон заявил, что подаст в отставку, если ему придется однажды перестать помогать Украине

Джонсон заявил, что подаст в отставку, если ему придется однажды перестать помогать Украине

Киев • УНН

 • 308875 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью ВВС News заявил, что задумается над тем, чтобы подать в отставку в случае, если ему придется перестать помогать Украине, передает УНН.

Детали

На вопрос о том, есть ли какие-либо принципиальные соображения, по которым он мог бы подумать об отставке, Джонсон ответил:

“Если мне придется перестать поддерживать Украину, потому что это станет слишком сложно, или затраты будут слишком велики, я оставлю пост премьер-министра”.

Добавим

17 июня Джонсон второй раз, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину, приехал в Киев.

Зеленский обсудил с Джонсоном необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству.

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