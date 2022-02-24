Джонсон заявив, що Британія запроваджує санкції проти російського банку ВТБ та "Аерофлоту"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Нові санкції передбачають:
— Заморожування активів ВТБ та інших великих російських банків, а також фізичних осіб та компаній;
— Заборона на польоти “Аерофлоту” до Великої Британії;
— Обмеження суми депозитів, які громадяни Росії зможуть зберігати у британських банках;
— Заборону для великих російських компаній отримувати фінансування на британському ринку;
— Обмеження на експорт високих технологій та обладнання для нафтопереробки до Росії.
Варто додати, що аналогічні обмежувальні заходи будуть запроваджені також щодо Білорусі.
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Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.